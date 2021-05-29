Kur'an-ı Kerim'deki 'selam' ayetleri hat sanatıyla Ayasofya Camii'nde sergilendi

Seçkin hattatların gelenek ve moderni harmanlayarak Kur'an-ı Kerim'deki “selam” ayetlerinden hazırladığı hat sanatı eserleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sergilendi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak ve Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri'nin ev sahipliğinde gerçekleşen sergide bir gelenek haline getirilen Ramazan yazılarıyla takvim projelerinin 7. sayısı “2021/1442-1443 Hat Takvimi” için oluşturulan koleksiyon, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin icazet töreni için Ayasofya Camii'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören sonrası sergilenen eserleri inceledi.

Albayrak Koleksiyonu'nda bulunan Hattat Davut Bektaş'ın “Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan el-muzaffer daima” yazılı zerendud tuğra levhası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi. Hattatların alışılmış kalıpların dışına çıkmasını hedefleyen çağdaş anlayışın da yansıdığı eserler sanatseverlerden tam not aldı.

12 ayda toplam 12 hat sanatçısının çalışmalarından oluşan takvimdeki eserler, Albayrak Grubu tarafından Ayasofya Camii'nde sergilendi. Her sene farklı konuların seçildiği projede bu yıl Kur'an-ı Kerim'den “selam” ayetleri farklı bir bakış açısıyla hattatlar tarafından büyük bir özenle yazıldı.

Sergide yer alan eserlerin sanatkârları şöyle:

"Abdurrahman Depeler, Ali Toy, Aydın Kızılyar, Davut Bektaş, Ferhat Kurlu, Mehmed Özçay, Muhammed Yaman, Mustafa Parıldar, Osman Özçay, Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Zeki Seyidoğlu".