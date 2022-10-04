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Kur'an-ı Kerim'e saldıran iki şüpheli adliyeye sevk edildi

Kur'an-ı Kerim'e saldıran iki şüpheli adliyeye sevk edildi
Kur'an-ı Kerim'e saldıran iki şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların emniyetteki ilk ifadesinde, alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kur’an-ı Kerim’e saldıran iki şüpheli adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler izleyenleri şok etti. Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz'ın dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

Yakalandılar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları teknik analizin ardından kimliklerini belirledikleri Berke Can Çoban ile Mert Atakan Durmaz'ın adreslerini de tespit etti. Ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsı da Çiğli ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Mustafa İç - Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri

 

 



 

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