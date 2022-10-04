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Kur'an-ı Kerim'e saldıran iki şüpheli tutuklandı

Kur'an-ı Kerim'e saldıran iki şüpheli tutuklandı
Kur'an-ı Kerim'e saldıran iki şüpheli tutuklandı

İzmir’de içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheliler, mahkemede verdikleri ifadede, olayı hatırlamadıklarını savundu. Şüpheliler, söz konusu videoyu ise sarhoşken sosyal medyaya yüklediklerini, ayılıp durumun farkına varınca ise kaldırdıklarını ifade etti.

Kur’an-ı Kerim’e saldıran iki şüpheli adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen ve Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz'ın dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran kişilerin daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi de Çiğli ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına alırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesine sevk edildi.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri savcılıkta olayı hatırlamadıklarını savundu. Alkolün verdiği sarhoşlukla olayın gerçekleşmiş olabileceğini ifade eden şüpheliler, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkemede verdikleri ifade de olayı hatırlamadıklarını söyleyen sanıklar, alkol aldıktan sonra böyle bir olayın gerçekleşmiş olabileceğini, sosyal medyaya yükledikleri görüntüleri ise durumun farkına vardıktan sonra sildiklerini ifade etti.

Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Gözeten

 


 

 

 

 



 

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