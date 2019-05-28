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Kurban Bayramı 9 Gün Olacak mı 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün !

Kurban Bayramı 9 Gün Olacak mı 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün !
Kurban Bayramı 9 Gün Olacak mı 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün !

2019 Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar bayram tatil 9 gün olacak mı? sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...

Kurban Bayramı 9 Gün Olacak mı? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün gibi aradığınız soruların cevaplarını işte burada bulabilirsiniz. 

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ

10 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 11 Ağustos pazar Kurban Bayramı 1.günü 12 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 2.günü 13 Ağustos salı, Kurban Bayramı 3. günü ve 14 Ağustos çarşamba Kurban Bayramı 4.günü olarak belirlendi. Kurban Bayramının 9 gün olup olmacağı şu an için net değil ancak bir gelişme olursa yine buradan konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

 

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