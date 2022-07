Kurban Bayramı için beslenme önerileri

Medicine Hospital Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Hafize Ögün Dudioğlu, Kurban Bayramı için sağlıklı beslenme tüyoları hakkında bilgi verdi. Kahvaltının önemine değinen Dudioğlu, “Kurban Bayramı sabahında mutlaka hafif bir kahvaltı yapılmalıdır. Kahvaltıda et kavurma, börek, sarma gibi yiyecekler yerine yumurta, peynir, zeytin, az miktarda bal, ev yapımı reçel ve tam tahıllı ekmek ile kahvaltı yapılabilir. Aç karna sindirimi zor olan etin tüketimi midede hazımsızlığa yol açabilir” dedi.

Bayram etini öğle ve akşam yemeklerinde, yanında bol salata ile tüketmenin önemine dikkat çeken Dudioğlu, fırın ve tencere yemeklerine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Dudioğlu sözlerine şöyle devam etti: "Kırmızı ette porsiyon kontrolü önemlidir. 6 yemek kaşığı et kavurma, 1 porsiyon etli yemek yerine tüketilebilir. Kırmızı et çok iyi bir demir, magnezyum, çinko ve fosfor kaynağıdır. Börek-sarma gibi karbonhidrat yükü çok olan yiyecekleri çok seviyorsanız ve vazgeçemiyorsanız bu yiyecekleri öğleden sonra ara öğün olarak porsiyona dikkat edilmesi şartıyla yiyebilirsiniz. Ziyaretlerde ikramları yavaş ve ölçülü tüketmeliyiz. Aldığımız kalorilerin bir kısmını tüketmek için 30-45 dakikalık yürüyüşler yapmaya veya günde 10 bin adım atmaya özen göstermeliyiz. Şekerli içecekler yerine su, maden suyu, ayran, cacık tüketilmelidir. Günde mutlaka 2-2,5 litre su içmeye özen gösterilmelidir. Bayram boyunca diyabeti, kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyonu olanlar ve özel beslenme tedavisi uygulayanlar yediklerine dikkat etmeli ve tedavilerini bozmamalıdırlar. Özellikle mide ve bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, tercihen haşlama yöntemi ile pişirerek tüketmelidir. Porsiyon miktarına dikkat edilerek et tüketilmeli, aşırıya kaçılmamalıdır."