Kurban Bayramı öncesi 60 yıllık bıçak ustasından ‘işi bilene gidin' uyarısı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Konya'da çarşılarda yoğunluk başladı. Kurban telaşına giren vatandaşları bir yanda da bıçaklarını biletme telaşı sardı. Bazı vatandaşlar yeni bıçak satın alırken, bazıları ise eski bıçaklarını bileterek keskinleştirmeyi tercih etti. Dedesinden ve babasından kalan mesleği 60 yıldır devam ettiren Seyit Güner, vatandaşların kaliteli bir bıçak seçmek için anladığı bıçağı alması gerektiğini ifade ederek, “Vatandaşlar fiyatı 100 TL civarında bir bıçak seçerse mağdur olmaz. Rahatlıkla kullanır. Parası da boşa gitmez, evladiyelik bir bıçak olur ve en az 10 sene kullanır. Bu fiyat 80, 100, 110, 120 liraya da çıkabilir. Bir de sabit bir bıçakçıya biletsinler. Basit, küçücük motoru olan bıçakçılara bıçak biletmesinler. Sezonluk bıçak yapanlara da gitmesinler. Sabit, arkasında bir esnaf olan, sırf bıçak işi yapıyorsa onlara gitsinler. Biz de hırdavat, motor satışı, diğer keçe ve zımpara taşı imalatlarımız var. Şikayet gelmemesi için biz burada işimizi en iyi şekilde yapıyoruz. O yüzden sıradan bıçakçılara iş yaptırmasınlar” dedi.

Hayvanların eziyet çekmemesi için keskin bıçak önemli

Seyit Güner, hayvanların eziyet çekmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bıçak kötü ise hayvan ne yapsın, kesen ne yapsın. Yazık, günahtır o hayvana. Onun için bıçakçıyı seçerken çok iyi bir bıçakçı seçilmeli. Belli başlı, sabit esnaflara gidilmeli. Sıradan sokak arasındakilerin motorları küçüktür. Küçük motorla bıçak bilenmez. Bıçakçıların motorlarının büyük olması gerekir. Küçük motorla bıçak bileyenler karşısındaki müşteriyi kandırır. Bayram günü rezil olur” diyerek, iş yoğunluğunun geçen yıla göre bu bayramda daha düşük olduğunu sözlerine ekledi.

Bıçak biletmeye gelen Ali Yıldıran ise, bıçağını kendi bilemek istese de ustası gibi yapamayacağını, bu yüzden işi bilen ustalara bıçaklarını bilettiklerini söyledi.

Kurban Bayramı için hazırlık yaptıklarını anlatan Hasip Kafalı da, kalabalık olmadan bıçaklarını biletmek için erkenden geldiğini kaydetti.

Arda Akın Akkoca

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