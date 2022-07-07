Kurban Bayramı öncesi baklavaya talep arttı üretim iki katına çıktı

Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan ve adı Gaziantep ile özdeşleşen baklava üretiminde Kurban Bayramı öncesi yoğunluk had safhaya çıktı. Kurban Bayramı'na günler kala Gaziantep'teki baklavacılarda vardiya çifte dönerken, artan talepler sonrası firmalardaki baklava üretimi iki-üç katına çıktı. Antepsan Baklava Ustası Mehmet Şahin, bayrama günler kala firmalarındaki günlük üretim kapasitesinin 350-400 kilogramdan 750-800 kadar çıktığını ve siparişlere yetişmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Yapımı oldukça meşakkatli

İmalathanelerde baklava hamurunu merdanelerle adeta kağıt inceliğinde açan ustalar, açtıkları yufkaları Antep fıstığı ve sadeyağ ile harmanlayıp odun ateşiyle harlanan taş fırınlarda pişiriyor. Fırınlarda pişen baklavalar, şerbetle buluştuktan sonra ise yemeye hazır hale geliyor. Meşakkatli aşamalardan geçen Gaziantep baklavası, Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandırmak üzere Gaziantep'ten Türkiye'nin 81 ili ile dünyanın pek çok ülkesine kargoyla gönderiliyor.

"Firmamızın günlük üretimi 350-400 kilogramdan 750-800 kilograma çıktı"

Kurban Bayramı'na çok kısa süre kala satışlarda ve talepte yoğun artışların yaşandığını söyleyen Antepsan Baklava ustası Mehmet Şahin, "Kurban Bayramı'na çok kısa süre kala işlerimiz baya yoğunlaştı. Bayram öncesi baklavaya olan talepte artış yaşanınca üretim de iki-üç katına çıktı. Geçtiğimiz haftalara göre çok daha yoğun çalışıyoruz. Özellikle yurtiçi ve yurtdışı yoğun siparişlerimiz olduğu için bazen siparişlere yetişemiyoruz. Bizim firma olarak normal zamanda günlük 350-400 kilogram olan baklava üretimimiz bayrama günler kala 750-800 kilograma çıktı" dedi.

"Dünyanın pek çok ülkesi ile Türkiye'nin 81 iline kargo ile baklava gönderiyoruz"

Gaziantep baklavasını Türkiye'nin dört bir yanı ile dünyanın pek çok noktasına gönderdiklerini söyleyen baklava ustası Mehmet Şahin, "Gaziantep'te ürettiğimiz baklavayı yurt dışında İsviçre, Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Dubai gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Yurt içinde ise Türkiye'nin hemen hemen 81 ilinin tamamına baklava gönderimi yapıyoruz" diye konuştu.

Said Vakkas Yağcı