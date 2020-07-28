Kurban Bayramı öncesi camilerde Covid-19'a karşı hijyenik kuru sistem önlemi

Covid-19 ile mücadelesini kararlılıkla sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, camilerde daha sağlıklı ibadet yapılabilmesi için halılarda nem, küf, bakteri ve virüs oluşmasını engelleyen nano teknoloji kullanıyor. Kurban Bayramı öncesinde Büyükçekmece genelindeki ibadethanelerde başlatılan hijyenik sistem kuru temizleme işlemi bayram sonrasında da rutin olarak devam edecek. Hiçbir kimyasal temizlik maddesi kullanılmadan, tamamen biyolojik ürünlerle yapılan kuru sistem temizlik yöntemi hem halılarda derinlemesine bir hijyen sağlıyor, hem de koku, rutubet, küf ve bakteri oluşumunu önlüyor.

“Türkiye'de ilk defa uygulanan bir sistem”

İbadethanelerde başlatılan hijyenik kuru sistem temizlik yöntemi hakkında açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, Kurban Bayramı öncesinde Covid-19 salgınını da göz önünde bulundurularak, bütün camileri nano teknoloji kullanarak temizlediklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye'de ilk defa uygulanan bir sistemle belli periyotlar halinde bu temizlikler yapılacaktır. Covid-19 dönemiyle birlikte 3 temel ilkeyi de unutmamak lazım. Mesafe, maske ve temizlik çok önem arz etmektedir. İbadet yapılan ibadet yerlerde hijyenin önemi daha da fazladır. Bu vesileyle bu temizlik işleri belli periyotlarla devam edecektir. Bu temizlikte mantar küfü ve gravüre kullanılıyor. Tamamen doğal olduğu için rutubet, nem, küf, bakteri, virüs gibi halılarda oluşmasını ortadan kaldırıyor.”

“Esas yıkama usullerinden tamamen farklı”

Hijyenik kuru sistem temizlik uygulamasının Türkiye temsilcisi Hüseyin Amasyalı, ibadethanelerde başlatılan hijyen çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Bu hijyenik kuru sistem temizlik ile camiler, mescitler, ibadethanelerde daha sağlıklı bir ortamda ibadet yapılmasına imkan sağlayacak bir temizlik uygulaması. Büyükçekmece Belediyesi'nin yaptığı bu çalışma camilere, ibadethanelere Covid-19 salgını sonrasında uygulaması bizim için memnuniyet verici. Kuru sistem hijyenik temizlikteki esas yıkama usullerinden tamamen farklıdır. Öncelikle halılar bir süpürme işleminden geçiyor. Süpürülme işleminin ardından tamamen biyolojik organik ürünler, kir gevşetici, kimyasal içermeyen leke çözücü solüsyonlar halıya uygulanıyor. Bu uygulama aşamasından sonra fırçalamalar, makinelerle düzenli bir şekilde devam ediyor. Ardından mantarın özünden üretilen özel bir mikro kapsül içeren granür sayesinde sahaya serilerekten fırçalama işlemleri devam ederek dipteki bütün keçeleşme kir pislik ne varsa toplanıyor, alınıyor. Ve halı hemen ardından ibadete hazır hale getiriliyor.”