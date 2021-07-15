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Kurban Bayramı öncesi otogarda otobüs denetimi

Kurban Bayramı öncesi otogarda otobüs denetimi
Kurban Bayramı öncesi otogarda otobüs denetimi

İstanbul'da emniyet ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Polis, denetimde otobüs sürücülerine ve yolculara uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı öncesi otogarda otobüs denetimi - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarın çıkış noktasında otobüsleri tek tek durdurarak kontrollerini gerçekleştirdi. Otobüs sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran ekipler, yolcuları da emniyet kemerlerini takmaları yönünde ikaz etti. Otobüslerin lastikleri incelenerek, yaz lastiği kullanıp kullanmadıklarına bakıldı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gerçekleştirilen denetimlerin bayram sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş

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