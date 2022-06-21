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Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvan pazarında yerini aldı

Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvan pazarında yerini aldı
Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvan pazarında yerini aldı

Avrupa’nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nda, Kurban Bayramı öncesi satıcılar yerini aldı. Pandemisiz ilk Kurban Bayramı’nda satıcılar ve alıcılar sopalar yerine tekrardan el sıkışarak pazarlık yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince inşa edilen ve Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvanlarını görücüye çıkardı. 160 bin metrekare alan üzerine inşa edilen pazarda binlerce satıcı ve alıcı kurbanlık hayvanlar için bir araya geldi. Pandemisiz ilk Kurban Bayramı'nda satıcılar ve vatandaşlar sopa yerine tekrardan el sıkışarak geleneksel kurban pazarlıklarını yaptı.
Öte yandan, pazarda küçükbaş hayvanların fiyatları bin 500 liradan başlayıp 4 bin 500 liraya kadar giderken, büyükbaşlarda ise düve cinsler de 11 bin liradan başlayıp 17-18 bin liraya kadar satılıyor. Tosunların fiyatları ise 50-60 bin TL'yi buluyor.

Besici Umut Çat, “Bu sene et pahalı ama mal para etmiyor. Alıcılar biraz çekimser davranıyor. Mal para eder mi, kurbanlık nasıl gidecek diye düşünüyorlar. Büyükbaş hayvanlarda 11 binden başlıyor fiyat, tosunlarda 50-60 bin TL'yi buluyor. Kurban Bayramı'na kadar malı burada bağlıyoruz, bayram günü sahibine teslim ediyoruz” diye konuştu.

Özge Bozo - M. Ertuğrul Polat

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