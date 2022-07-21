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Kurban Bayramı tatilinde 6 buçuk milyondan fazla yolcu hava yolunu tercih etti

Kurban Bayramı tatilinde 6 buçuk milyondan fazla yolcu hava yolunu tercih etti
Kurban Bayramı tatilinde 6 buçuk milyondan fazla yolcu hava yolunu tercih etti

Kurban Bayramı tatilinde 6 milyon 678 bin yolcunun hava yolunu tercih ettiği, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verildiği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinde havayolunu tercih edenlerin sayısını açıkladı. Bakanlık, 8-17 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde uçak trafiğinin iç hatlarda 17 bin 108, dış hatlarda 26 bin 708 olduğunu belirterek, toplam iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 43 bin 816 olarak tespit edildiğini bildirdi.
Bayram süresince havalimanlarında yolcu yoğunluğunun yaşandığının altı çizilen açıklamada, “İç hatlarda 2 milyon 441 bin, dış hatlarda 4 milyon 237 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 678 bin yolcu uçakla seyahat etti” bilgisi verildi.

Yapılan yatırımlarla birlikte hava yolunun halkın yolu haline geldiğinin belirtildiği açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

“Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlarımızı sevdiklerine hızlı ve konforlu bir şekilde kavuşturduk. Sadece bu yıl içinde Rize-Artvin Havalimanı ve Yeni Tokat Havalimanı'nı hizmete aldık. 20 yıldır olduğu gibi halkımıza durmaksızın hizmet götürmeye devam edeceğiz. Yatırımlarımız hız kesmeyecek."

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