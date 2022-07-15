Kurban Bayramı'nda 50 milyon GB mobil internet kullanıldı

Türkiye genelinde 24,4 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone'un Kurban Bayramı tatili süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone'lular arefe günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1,3 milyar dakika konuştu, 100 milyon SMS attı ve 50 milyon GB mobil internet kullandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Operatör olarak, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle bağlantı hızımızı ve kalitemizi sürekli artırıyoruz. Her bayram tatilinde olduğu gibi bu Kurban Bayramı tatilinde de müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Müşterilerimizin bayram kutlamalarını dijital kanallar üzerinden kolayca gerçekleştirmesini sağladık. Vodafone'lular 5 günde yaklaşık 1,3 milyar dakika, 100 milyon SMS ve 50 milyon GB mobil internet kullanarak dijitalleşmenin hayatlarındaki yerini bir kez daha gösterdi. Bu vesileyle, herkesin geçmiş bayramını kutluyoruz” dedi.

İnternet kullanımı geçen yıla göre yüzde 20 arttı

Vodafone'luların toplam mobil internet kullanımı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artarken, 2 yıl önceki bayram tatili mobil internet kullanımını ikiye katladı. Bayram tatilinde operatör müşterilerinin sesli ve görüntülü görüşme sayısı ise 250 milyonu aştı.

TOBi ve Vodafone Yanımda'ya ilgi yüksek oldu

Operatörün Yapay Zekâ tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi, 5 günde toplam 800 bin tekil kullanıcıyla yaklaşık 1 milyon sohbet gerçekleştirdi. Diğer yandan, ‘Yanımda' uygulamasının 4 milyon tekil kullanıcısı, bayram tatilinde uygulamaya yaklaşık 20 milyon kez giriş yaptı.

En yoğun trafik İstanbul'da yaşandı

Operatörün müşterileri bayram boyunca Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan sevdikleriyle bol bol konuştu, mesajlaştı ve veri alışverişinde bulundu. Buna göre, bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Adana, Konya, Samsun ve Kocaeli olurken, en çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa şeklinde sıralandı.

Bayramda operatör müşterilerinin en çok aradığı ülkeler Almanya, Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, Afganistan, Hollanda, Fransa, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Belçika; en çok SMS gönderilen ülkeler de Kıbrıs, Almanya, İngiltere, ABD, Fransa, Rusya, Türkmenistan, Hollanda, Macaristan ve Azerbaycan oldu. Vodafone Red'liler ise tarifelerindeki ücretsiz yurtdışı arama imkanı sayesinde bayramda toplam 105 bin dakika ücretsiz görüştü.

Bayram kampanyası devam ediyor

Yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un Kurban Bayramı'na özel olarak başlattığı ve 3 ay sürecek yeni kampanyası da devam ediyor. Kampanya kapsamında, operatör mağazalarına gelen tüm müşterilere 3 GB mobil internet hediye ediliyor. Kampanyadan yararlanmak için mağaza personelinin temin edeceği QR kodla kişisel dijital asistan TOBi'ye giriş yapmak yeterli oluyor. Operatör müşterileri, herhangi bir önkoşul olmadan, ayda bir kereye mahsus olarak kampanyadan yararlanabiliyor.