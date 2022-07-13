İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arife günü dahil Kurban Bayramı’ndaki trafik kazalarında 5 günde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından ülke genelinde bayram tatillerindeki kazalı ölüm ortalamalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15; Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun."

Oğuzhan Halil Özbek
 

İLGİLİ HABER
Sinopta katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı Sinop’ta katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı
İLGİLİ HABER
Sakaryada 7 kişinin yaralandığı akıl almaz kaza kamerada Sakarya’da 7 kişinin yaralandığı akıl almaz kaza kamerada
İLGİLİ HABER
Ağrıda feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı Ağrı’da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
İLGİLİ HABER
Feci kaza, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı Feci kaza, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı
İLGİLİ HABER
Tokatta 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı Tokat’ta 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
İLGİLİ HABER
Trafik kazalarının acı bilançosu Trafik kazalarının acı bilançosu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.