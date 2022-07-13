Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından ülke genelinde bayram tatillerindeki kazalı ölüm ortalamalarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15; Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun."
Ülke geneli son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 13, 2022
GÜNLÜK ÖLÜMLÜ KAZA ORTALAMASI 12,
CAN KAYBI 15;
Kurban Bayramı'nda, Arefe Günü dahil 5 günde;
GÜNLÜK ÖLÜMLÜ KAZA ORTALAMASI 4,
CAN KAYBI 6 OLDU,
Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti.
✅DÖNÜŞ YOLCULUĞUNUZ KEMERLİ OLSUN pic.twitter.com/KysGKzob8g
Oğuzhan Halil Özbek