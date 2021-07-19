Kurban Bayramınız Mübarek Olsun!| Resimli Kurban Bayramı Whatsapp mesajları ve smsleri

Bayram günlerinin de fazileti büyüktür. Kurban bayramının 1.2.3. günlerinden sonraki gecelere Kurban bayramı geceleri denir. Bayramda erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere çok sadaka vermek, İslamiyet'e doğru olarak hizmet edenlere yardım etmek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek sünnettir. İşte En güzel ve en yeni Kurban Bayramı Mesajları 2021 Kurban Bayramı mesajları ve smsleri..

2021 EN GÜZEL VE YENİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Bu mübarek bayramda kalplerinizde barış, gözlerinizde umut, etrafınızda sevgi olsun. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar...

Her ilkbaharda gelinciklerin en guzel başlangıçları mujdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dilerim. Kurban Bayramını kutluyorum…

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar...

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurbɑn Bayramının, yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle, Hayırlı Bayramlar.

Ruhunuz ve çevreniz tadlansın, gercekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.

Kalpler sevgiyi paylaşmak , insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde , ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

-Bu Kurban Bayramında birlikte aynı sofrada yer almasak da bir sonraki bayramda yanınızda olacağız mutlaka.. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

- Allah'u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun.

Kurban Bayramını Sevdıklerınızle Beraber Saglık Ve Huzur Icınde Gecırmenızı Dılerız. Bu Bayram Tum Insanlıga Hayırlı Olsun!

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için, Kurban Bayramınız mübarek olsun.

- Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, Bayramınız mübarek olsun.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

- Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Ömrumde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, ömrumde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yuce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık icin hayırlara vesile olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurbɑn Bayramı diler, büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öperiz.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah"a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun...

Yüreğine damla damLa umut, günLerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun…

- Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan yüce Allah hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder, Bu hayırlı bayramda dualarımız yüce Allah'a, Mübarek Kurban Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize…Kurban Bayramında olduğu gibi…