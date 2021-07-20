Kurban kesmek isteyen binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu

İslam alemi Kurban Bayramı'nı kutlarken, Bursalı vatandaşlar da belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine akın etti. Kurban satışlarının devam ettiği Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesisine giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oto pazarını andıran görüntüler, havadan görüntülendi. Belediyelerin temizlik ekipleri de vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesilmesi için bayram boyunca görev yapacak. Her kesimden 7'den 70'e insanlar kesilen büyükbaş ve küçükbaşları hayvanları yüzerek parçalarken, iş makinelerinin ise büyükbaş kurbanlıkları tek hamlede havaya kaldırdı. Bazı vatandaşların da elektrikli testere ile hayvanları parçaladı.



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Son 3 bayramı korona virüs salgınından dolayı evlerinde geçiren vatandaşlar, bu bayrama kısıtlamasız girdi. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 saattir trafikte ilerlediklerini, bayram yoğunluğunun normal olduğunu dile getirerek herkesin Kurban Bayramı'nı kutladılar.



Samet Doğru - Abdullah Çibir

