Kurban pazarında ilk günden sıkı pazarlıklar başladı

İstanbul'un çeşitli bölgelerine kurulan kurban pazarlarında hazırlıklar sürüyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen hayvanlar, Bahçelievler Belediyesi tarafından Yenibosna Çobançeşme mevkiinde kurulan kurban pazarında alıcılarını bekliyor. Çadırlarda ilk günden pazarlıkların yapıldığı görüldü. Geçen sene 30-80 bin lira arasında değişen kurbanlık fiyatları bu sene ortalama 50 bin lira ile 140 bin lira arasında satılıyor.

“Kurbanlık fiyatlarında yüzde 100 artış var”

Geçen seneye göre kurbanlıklarda yüzde 100 artış olduğunu belirten satıcı Cengiz Çoban, “Kurbanlıklarımızı bugün getirdik. Toplamda 25 tane büyükbaş hayvanımızla Tokat'tan geldik. 60 bin liradan 140 bin liraya kadar hayvanımız mevcut. En büyük kurbanlığımız 850 kilogram. En küçük hayvanımızda 500 kilogram. Hayvanlarımızı getirirken biraz zorlandık. Hem hayvanlar çok büyük hem de yol uzun olduğu için biraz yorulduk. Ama bu sabah erkenden gelip pazarımızı kurabildik. Büyükbaş hayvanlarımızda geçen sene ile bu sene arasında yüzde 100 artış var. Geçen sene en büyük kurbanlığımızı 60 bin liraya satmıştık ama bu sene en küçükleri bu fiyattan başlıyor” dedi.

“İlk günden ilk satışımızı yaptık”

İlk günden ilk satışı yaptıklarını belirten çoban Bekir Yıldırım, “Bu sabah Tokat'tan 31 hayvanımızla geldik. İlk günümüzden ilk satışımızı da yaptık. Yaklaşık 500 kilogramlık bir danamız vardı, onu sattık. Pazarlıkla 71 bin liraya anlaştık. Bizim çadırımızda 400 kilogramdan 700 kilograma kadar kurbanlığımız bulunuyor. En küçük hayvanımız 40 bin, en büyük hayvanımız da 120 bin liradan alıcısını bekliyor. Geçen seneye göre artış var. Buna rağmen bu sene tüm hayvanlarımızı satacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Kurbanlığımızı ilk günden almak istedik”

Çadırlar kurulur kurulmaz kurbanlık almak için pazara geldiğini belirten Muhammet Bayram, “Kurban için geldik, gezerken bu çadırı gördük. İlk günden hemen kurbanlığımızı almak istedik. 500 kiloluk bir dana seçtik. Geçen seneye göre kurbanlık fiyatlarında bir artış var ama pazarlığımızı yaptık ve 71 bin liraya anlaştık. İlk günden hemen kurbanlığımızı alıp rahatlamak istedik. Satıcı abimizde pazarlıkta bize güzel indirim yaptı. Hemen aldık” ifadelerini kullandı.

Furkan Serttaş - Muhammed Fırat Aksoy - İsmail Coşkun - Ahmet Faruk Sarıkoç



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