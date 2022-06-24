İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kurban pazarının ‘Kral' tosunu 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor

Kurban pazarının ‘Kral' tosunu 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Kurban pazarının ‘Kral' tosunu 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor

Bingöl'de bayrama haftalar kala canlı hayvan pazarına getirilen 1 tonluk ‘Kral’ adındaki tosun, 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor.

Kurban pazarının ‘Kral’ tosunu 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor - Tıkla İzle

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte besiciler, kurbanlıklarını canlı hayvan pazarlarına getirmeye başladı. Çevre yolundaki Canlı Hayvan Pazarı'na getirilmeye başlanan kurbanlıklar içinde en pahalısı ise, besici Muhittin Aytar'ın 3 yıldır beslediği ve ‘Kral' adını verdiği 1 tonluk tosun oldu. 3 yılın ardından satışa sunulan Kral, 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor.

Kurbanlıkları hayvan pazarına getirdiğini belirten Muhittin Aytar, “Kral tosunumuz burada. Yaklaşık 1 tondur. 50 bin TL'ye satıyorum. 3 yıldır bakıyorum ve pazara yeni çıkardım. Şu an alıcısını bekliyoruz” dedi.

Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Canlı Hayvan Pazarı Müdürü Sami Kaysadu ise, “Kurban Bayramı heyecanı her sene olduğu gibi yaklaşmakta ve son haftalara girmek üzereyiz. Besicilerimiz, üreticilerimiz hayvan pazarına giriş yapmaya başladı. Bizler de tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Veteriner hekimi olsun, tarım müdürlüğü olsun ve canlı hayvan pazarı olarak tüm kontrolleri yapıyoruz. Küpesiz hayvan, sağlıklı olmayan hayvanları pazara almıyoruz. Her türlü önlem alınmış durumda. Küçükbaş hayvanların fiyatı ortalama 2 bin ile 5 bin arasında değişmektedir. Düveler 15 binden başlayıp 25 bin TL'ye kadar satışları gerçekleşiyor. Pazara giriş yapan hayvanlar arasında Kral tosun var, üreticimiz fiyatını 50 bin lira olarak belirledi. İnşallah satışını yapar ve emeğinin karşılığını alır” şeklinde konuştu.

Muhammet Ali Çiftçi
 

İLGİLİ HABER
İstanbula ilk kurbanlıklar Sultanbeyliden giriş yaptı İstanbul’a ilk kurbanlıklar Sultanbeyli’den giriş yaptı
İLGİLİ HABER
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
İLGİLİ HABER
Kurban satış yerleri için kura çekildi Kurban satış yerleri için kura çekildi
İLGİLİ HABER
İstanbulda Kurban Bayramı için çadırlar kuruluyor İstanbul’da Kurban Bayramı için çadırlar kuruluyor
İLGİLİ HABER
Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvan pazarında yerini aldı Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvan pazarında yerini aldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.