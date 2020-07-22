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Kurban pazarlıkları artık sopayla yapılıyor

Kurban pazarlıkları artık sopayla yapılıyor
Kurban pazarlıkları artık sopayla yapılıyor

Kütahya Canlı Hayvan Pazarı'ndaki pazarlıklar, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sopa uçları tutularak yapılıyor.

Kütahya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar pazara inmeye başladı. Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren Canlı Hayvan Pazarı'nın yolunu tutuyor.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise daha çok fiyatlar konusunda bilgi edinme telaşı yaşıyor. Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen vatandaşlardan bazıları hayvanın kilosunu tespit etmeye, bazıları da yaşını anlamaya çalışıyor.

Hayvanın beğenilmesinin ardından satıcı ile alıcı arasında kıyasıyla bir pazarlık başlıyor. Ancak bu yıl pazarlıklar, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayvan pazarlarında tokalaşmanın yasaklanmasının ardından sopaların iki ucundan tutularak yapılmaya çalışılıyor.

Besiciler, bu yıl pazarlıkta tokalaşma olmadığını belirterek, "Araya mesafe koymak için sopayla pazarlık yapıyoruz. Eski tadı olmuyor. Elimizi tutmayınca pazarlığın tadı olmuyor" dedi.

Pazarda küçükbaş kurbanlıklar 900 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 6 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Hüseyin Efe
 

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