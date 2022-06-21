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Kurban satış yerleri için kura çekildi

Kurban satış yerleri için kura çekildi
Kurban satış yerleri için kura çekildi

Çayırova Belediyesi, kurbanlık satış yerlerini kura ile belirledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Akse Mahallesi'nde bulunan kurban satış alanını hazır hale getiren Çayırova Belediyesi, kurban satış çadırlarını kurayla belirledi. Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, Zabıta Müdürü Zafer Uyar'ın gözetiminde yapılan kura çekiminde, 7500 TL olan tek kişilik 80 metrekare ve 15 bin TL olan 160 metrekare çift çadırların sahipleri belirlendi. Toplam 115 çadır sahiplerine teslim edildi. Kurban satış alanında son hazırlıklarını yapan belediye ekipleri, esnafın ve vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için alana su, duş, tuvalet ve mescit kuracak.

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