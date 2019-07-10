Kurbanlık kavurma nasıl yapılır? Yumuşak kavurma tarifi? Kurbanlık dana, koyun, kuzu kavurma nasıl yapılır?

2019 Kurbanlık kavurma nasıl yapılır? Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren kavurma ikramları verilir. Herkes kestiği kurbanlıklardan eşine dostuna kavurma et ikram eder. Kavurma yaparken en güzel kavurma nasıl yapılır soruları araştırılmaya başlandı. Kurbanlık kavurma nasıl yapılır? Yumuşak kavurma tarifi? Kurbanlık dana, koyun, kuzu kavurma nasıl yapılır? Konuyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KURBAN BAYRAMI KAVURMASI NASIL YUMUŞAK OLUR?

Kurban Bayramında kavurmayı dana etinden yapıyorsanız pişmesi ve yumuşak olması koyun etine göre biraz zahmetli olabilir.

Ayrıca hemen kesildiği gün değil de en azından bir gün dolapta beklemiş eti kavurma yaparsanız istediğiniz yumuşaklığı elde edebilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi önce kızgın ateş sonra orta ateşe dikkat ederseniz ve tuz ile baharatları sonradan eklerseniz kavurmanız yumuşak olur.

KURBANLIK KAVURMA TARİFİ

Kurban Bayramında sevilerek tüketilen yiyeceklerin en başında kavurma yer alıyor. Peki, kavurma tarifi nedir, kavurma nasıl yapılır diye soruyorsanız işte cevapları…

Kavurma tarifi malzemeleri

Dilediğiniz miktarda kuyruk yağı

1 kg kadar dana veya koyun eti

Dilediğiniz baharatlar( tuz, karabiber, kekik)

Kavurma yapılışı:

1. Adım. İlk olarak etlerinizi sudan geçirin. Ve üzerindeki kanın temizlendiğinden iyice emin olun.

2. Adım: Daha sonra kuyruk yağını ve etleri doğrayın.

3. Adım: Eğer düdüklü tencereniz varsa etleri ve kuyruk yağını tdüdüklü tencerenin içerisine atın.

4. Adım: Düdüklü tencerenin içerisine su koymanıza gerek yok et kendi suyu ile pişecektir.

5. Adım: 40 veya 45 dk sonra düdüklü tencerenin kapağını açarak etleri bir tavaya boşaltın.

6. Adım: Daha sonra etleri tavada kavurabilirsiniz.