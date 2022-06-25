Kurbanlık satışlarında küçükbaş hayvanlar revaçta

Erzurum Büyükşehir Belediyesince inşa edilen ve Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvanlarını görücüye çıkardı. 160 bin metrekare alan üzerine inşa edilen pazarda binlerce satıcı ve alıcı kurbanlık hayvanlar için bir araya geldi. Kurban almak için pazara gelen vatandaşlar, fiyatlarının uygun olmasından dolayı en çok küçükbaş hayvanlara rağbet gösteriyor.

Pazarda küçükbaş hayvanların fiyatları bin 500 liradan başlayıp 2 bin 500 liraya kadar giderken, büyükbaşlarda ise düve cinsler 10 bin liradan başlayıp 17-18 bin liraya kadar satılıyor. Tosunların fiyatları ise 50-60 bin TL'yi buluyor.

Vatandaşların küçükbaş hayvanlara daha çok rağbet gösterdiğini ifade eden Adakçı Metin Yanar, “Sevkiyatlarımız yavaş yavaş başladı. Alıcı ve satıcılarımız dört gözle bayramı bekliyorlar. Erzurum hayvancılığın merkezi ve yerli hayvan deposudur. Sevkiyatlarımız başladı, ülkemizin yüzde 20-30'unu Erzurum karşılıyor. Küçükbaş hayvanlarımızın fiyatı bin 500 ile 2 bin 500 arasında değişiyor. Küpe numarası ve işaret vurulduktan sonra bayram gününe kadar bakımını yapıyoruz. Küçükbaş hayvanlara ilgi çok. Her bütçeye uygun olduğu için küçükbaşa yöneliyorlar” şeklinde konuştu.

Özge Bozo - M. Ertuğrul Polat

