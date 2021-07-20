Kurbanlıklarını kesebilmek için kapıların üzerinden atladılar

Kurban Bayramına saatler kala, Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarında eşine az rastlanır anlar yaşandı. Kurban vazifelerini yerine getirebilmek ve daha uygun kurbanlık alabilmek için arefe gününün son saatlerine kadar bekleyen vatandaşlar, alışverişlerini pazarın çalışma saatleri içerisinde tamamlayamayınca hiç akıllarına gelmeyecek bir manzarayla karşılaştı.

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde hayvan pazarının kapıları, mesainin dolması nedeniyle güvenlikçiler tarafından kapatıldı. Kurbanlıklarını satın alıp evlerine dönebilmek için kapılara yönelen onlarca vatandaş, kapının kilitli olması nedeniyle içeride mahsur kaldı. Çocuğundan yaşlısına birçok vatandaş, yüksek demir kapıların üzerinden atlayarak dışarıya çıkabildi. Kendileri dışarıya çıkabilen ancak satın aldıkları kurbanlıklarını içeride bırakmak zorunda kalan vatandaşların yardımına ise yine yetiştiriciler yetişti. Küçükbaş hayvanları kucaklayarak demir kapının üzerinde atlatan satıcılar, hayvanları sabah kesilebilmeleri için yeni sahiplerine teslim etti.

Kurbanlık telaşını içerisinde büyük bir şok ile karşılaşan vatandaşlar, yaşananlara tepki gösterdi. Durumun yetkililere iletilmesinin ardından kapılar açılarak, çıkışlara gece 01.00'e kadar daha izin verildi. Kapıların yeniden açılmasının ardından kurbanlıklarıyla birlikte içeride mahsur kalan diğer vatandaşlar, kapıların üzerinden atlayanların aksine yürüyerek hayvan pazarından ayrıldı.



Mehmet Barlas - Osman Başpınar



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