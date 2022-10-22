Kurdukları düzenekle araçlardan mazot çalan 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 18 Ekim günü Gönen ilçesine bağlı Baladız Mahallesi'nde bulunan işyerinin otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halinde bulunan 2 aracın depolarından 150 ve 145 litre olmak üzere toplam 295 litre mazot çalındı. Olayın jandarmaya haber verilmesi üzerine jandarma dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık olayının E.D. ve H.H.D. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar suçta kullandıkları mazot aktarım pompa düzeneği ve üzerine bağlı hortum ve aparatlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Isparta E Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ali Serkan Aygün



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