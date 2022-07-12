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Küre'de selde kaybolan gencin cansız bedeni Sinop'ta bulundu

Küre'de selde kaybolan gencin cansız bedeni Sinop'ta bulundu
Küre'de selde kaybolan gencin cansız bedeni Sinop'ta bulundu

Kastamonu Küre’de derenin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı’nın cansız bedeni, 2 hafta sonra Sinop’tan çıktı.

Küre’de selde kaybolan gencin cansız bedeni Sinop’ta bulundu - Tıkla İzle

Olay, dün İnceburun mevkisinde meydana geldi. Bölgedekilerin cesedi fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi savcının incelemesinin ardından bulunduğu kayalıklardan kaldırarak Sinop Belediyesi cenaze aracına yükledi.

Recep Bakırcı olduğu tespit edildi

Yapılan otopsi sonrası cesedin kimliği, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyündeki Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı olduğu tespit edildi. Recep Bakırcı, babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için köye gelmiş, yağan sağanağın ardından Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Günlerdir bölgede arama çalışmaları sürdürülmüş fakat cesedine ulaşılamamıştı. Cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderilecek.

AFAD'dan açıklama geldi

AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası, ekiplerimizin 16 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

Berkan Şen
 

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