Küresel iflaslarda artış beklentisi

Ticari borç tahsilat hizmeti sunan Atradius'un Ekonomik Araştırmasına göre, koronavirüs pandemisinin Dünya ekonomisini durgunluğa itmesiyle bu yıl küresel iflaslarda yüzde 26 artış bekleniyor. Raporda bu durumun, tüm işletmeler üzerinde dalgalanma etkisi oluşturması, ödeme gecikmelerine veya temerrütlere yol açabileceği belirtiliyor. Atradius Collections'ın Global Operasyon Sorumlusu Rudi de Greve, "Uluslararası Borç Tahsilatları El Kitabında; avukatlarımız ve tahsilat uzmanlarımız deneyim ve uzmanlıklarını paylaştılar. Borç tahsilatıyla ilgili tüm ticari kararlarınız için oldukça faydalı ve derinlemesine bir kaynak bulacağınızdan eminim" dedi.