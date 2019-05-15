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Küresel ısınma konseptli defile

Küresel ısınma konseptli defile
Küresel ısınma konseptli defile

Beykent Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin bitirme projesi olarak hazırladıkları küresel ısınma konseptli defile büyük ilgi gördü. Ünlü mankenlerin podyumda boy gösterdiği defilede öğrencilerin tasarımlar göz doldurdu.

Küresel ısınma konseptli defile - Tıkla İzle

Beykent Üniversitesi Ayazağa yerleşkesinde 8- ile 10 Mayıs tarihleri arasında Sanat Günleri düzenlendi. Bu kapsamda düzenlenen küresel ısınma konseptli defilede Şebnem Schaefer, Ece Gürsel ve Tuğçe Ergişi gibi ünlü mankenler öğrencilerin tasarımlarını taşıdı. Defilenin koreografisi ise Banu Noyan tarafından hazırlandı.

“Öğrencilerimizi gerçek sektöre uğurluyoruz”

Defilede tasarımlarını sergileyen öğrenciler için, buradan aldıkları eğitim ile çok daha iyi yerlere çok daha başarılı bir şekilde gelecekler diyen Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Ünal, “Dünyamızın ısındığını biliyoruz. Küresel ısınmayı farkındayız. Ancak bunu düzeltmek adına bizlere düşen çok büyük görevler, sorumluluklar var. Biz bu sene bu konuya dikkat çekmek için sekiz ayrı çalışma yaptık. Çocuklarımız yani bizim gözbebeklerimiz bu çalışmaları sonuçlandı. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Onları yetiştiren anne ve babaları da kutluyorum. Böyle güzel çocuklar yetiştirmişler ve bize emanet ettiler. Bizde onları gerçek sektöre uğurluyoruz. Yolları açık olsun” dedi.
 

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