Küresel optik lif ve kablo konferansı gerçekleştirdi

Hengtong Grup ve Asya Pasifik Optik Lif ve Kablo Endüstrisi Birliği (APC), Şanghay Uluslararası Konferans Merkezinde 2019 Global Fiber Optik ve Kablo Konferansını (GOFC) birlikte gerçekleştirdi

Açılış törenine katılan Hengtong Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cui Genliang, "Yeni nesil bilgi ağı teknolojisinin hızlı gelişimi sayesinde optik lif ve kablo sektörüne eşi benzeri görülmemiş fırsatlar sunan, yapay zeka, dijital devrim ve her şeyin ara bağlantısında yepyeni bir çağa giriyoruz. Sektörler arasındaki işbirliğini güçlendirmeliyiz ve sağlıklı bir endüstriyel ekosistem oluşturmalıyız” dedi.

Konferansta 30'u aşkın profesyonel açılış konuşması gerçekleştirilmiş olup, tüm endüstri zincirindeki optik lif ağı, denizcilik iletişimi, optik iletişim alanlarındaki yeni teknolojiler ve uygulamalar ele alındı.