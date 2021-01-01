Küresel savunma sanayine Türk damgası

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztiryaki, “Hayallerimize sınır koymuyoruz. Bugün ABD ordusu dahil 23 ülkenin askeri lojistik ürünlerini temin ediyoruz” dedi.

Öztiryaki, şirketin savunma sanayinde ciddi atılımlar yaptığını ve bu alanda yaptığı yatırımların karşılığını aldığını belirterek, “Endüstriyel mutfak ürünleri özelinde uzun süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana tedarikçilerinden biriyiz. 2005 yılından beri askeri yaşam üniteleri alanında üretim ve ihracat yapıyoruz. 2009'da Malezya'ya 10 adet Sahra mutfağı gönderdik. Rus ordusu için Sibirya'da taşınabilir kamp kurduk. Bu projede çamaşırhane, mutfak, duş ve tuvalet ürünleri tasarlayıp ihraç ettik. Bugün 23 ülkeye askeri lojistik destek ürünleri temin ediyoruz. Mutfak, çamaşır, bulaşık, ekmek, su arıtma, sağlık üniteleri, kumanda üniteleri ve lojistik ürünlerde dünyada rakibimiz yok demek yanlış olmaz. Söz konusu ürünler yüzde 100 oranında Türk mühendislerimizin tasarımı ve kendi yerli üretimimizdir" dedi. Öztiryaki, “130 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir firmayız. Bu rakamı 150'ye çıkarma hedefimiz var. Pandemi döneminde TL bazında ciromuzu artırdık. Fark oluşturan ürünler konusunda dünyadaki rakiplerimizle aramızı açan bir şirketiz. Dünyada ulaşmadığımız bölge yok. İşin özünde insanlarda güven sağlamak ve en önemlisi marka olmak var. Japon ortağımız da kendi sektöründe dünyanın en büyük üçüncü şirketi” dedi.