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Kürt seçmenden HDP'ye tokat

Kürt seçmenden HDP'ye tokat
Kürt seçmenden HDP'ye tokat

Yerel seçimlerin kaybeden partilerinden biri de HDP oldu. 2014’te Tunceli, Van, Ağrı, Hakkâri, Şırnak, Siirt, Bitlis, Batman, Mardin ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde belediye başkanlığını kazanan HDP, bu seçimlerde 8 ilde yarışı önde tamamladı.

HDP, bu seçimlerde Ağrı, Şırnak ve Bitlis'i AK Parti'ye, Tunceli'yi ise Türkiye Komünist Partisine (TKP) kaptırdı. Oy kaybının sebepleri arasında HDP'li başkanların yerine atanan kayyumların başarılı çalışmaları ile halkın gönlüne girmeleri ve CHP-İYİ Parti ile yapılan ittifak gösteriliyor.

Dünkü seçimlerde 31 ilde aday çıkartan HDP, kendi bölgesinin dışında varlık gösteremedi. Oy oranlarını da 2014 yerel seçimlerine göre düşüren HDP, 31 ilden sadece Diyarbakır'ı yüzde 61, Batman'ı yüzde 65, Siirt'i yüzde 49, Mardin'i yüzde 51, Hakkâri'yi yüzde 56 ve Van'ı da yüzde 49 ile kazanabildi.

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