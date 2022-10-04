Kurtarılmak isterken batan tekne 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 22 Eylül tarihinde fırtına sebebiyle balıkçı limanına sığınmak isteyen balıkçıların bulunduğu Dur-67 isimli tekne, İlişli Limanı'nda karaya oturdu. Fırtınanın dinmesinin ardından karaya oturan tekne, 2 gün önce tamir edilmesi için İnebolu Limanına' götürülürken su almaya başladı. Balıkçı tekneleri ile Evrenye Balıkçı Barınağı'na çekilmek istenen tekne battı.

İbrahim Şahin Demir



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.