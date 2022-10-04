İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kurtarılmak isterken batan tekne 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

Kurtarılmak isterken batan tekne 2 gündür kurtarılmayı bekliyor
Kurtarılmak isterken batan tekne 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde karaya oturan ve kurtarıldıktan sonra tersaneye götürülmek istenirken batan balıkçı teknesi, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 22 Eylül tarihinde fırtına sebebiyle balıkçı limanına sığınmak isteyen balıkçıların bulunduğu Dur-67 isimli tekne, İlişli Limanı'nda karaya oturdu. Fırtınanın dinmesinin ardından karaya oturan tekne, 2 gün önce tamir edilmesi için İnebolu Limanına' götürülürken su almaya başladı. Balıkçı tekneleri ile Evrenye Balıkçı Barınağı'na çekilmek istenen tekne battı.

İbrahim Şahin Demir
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.