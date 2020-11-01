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Kurtarma çalışmaları 50. saatinde havadan görüntülendi

Kurtarma çalışmaları 50. saatinde havadan görüntülendi
Kurtarma çalışmaları 50. saatinde havadan görüntülendi

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 50. saat geride kalırken, depremin yıktığı Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanındaki çalışmalar havadan görüntülendi.

Kurtarma çalışmaları 50. saatinde havadan görüntülendi - Foto Galeri
Kurtarma çalışmaları 50. saatinde havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 50. saat de geride kaldı. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı ise deprem nedeniyle enkaza döndü. Büyük bir titizlikle kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışıyor. Enkaza birçok bölgeden müdahale eden ekipler, zaman zaman sessizliğe bürünerek enkaz altından gelebilecek umut verici bir ses alabilmek için dinleme yapıyor. Bugün sabah saatlerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı enkazda ekipler sağ kalan vatandaşlara ulaşabilme umuduyla çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi. Kalabalık bir ekibin görev aldığı Doğanlar Apartmanında ekiplerin arama kurtarma faaliyeti farklı farklı bölgelerden devam ediyor.

Aykut Yeniçağ - Samet Doğru - Hakan Gönül - Abdullah Çibir

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