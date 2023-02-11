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Kurtarma ekibinden küçük Muhammet'e: 'Işığı ne taraftan görüyorsun?'

Kurtarma ekibinden küçük Muhammet'e: 'Işığı ne taraftan görüyorsun?'
Kurtarma ekibinden küçük Muhammet'e: 'Işığı ne taraftan görüyorsun?'

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 11 yaşındaki Muhammet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçük altında kalan küçük Muhammet’e "Işığı ne taraftan görüyorsun?" diye yaklaşan ekipler daha sonra “Çok az kaldı şimdi seni alacağız” diyerek onu umutlandırdı.

Kurtarma ekibinden küçük Muhammet’e: 'Işığı ne taraftan görüyorsun?' - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremler sonrası etkilenen illerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremin 6. gününde 11 yaşındaki Muhammet göçük altında sağ salim çıkartıldı. Kurtarma ekipleri küçük bir delikten ulaştıkları Muhammet'e "Işığı ne taraftan görüyorsun?" diyerek yaklaşmaya çalıştı. Sonunda ulaşılan Muhammet ekipler tarafından çıkartılarak hastaneye gönderildi.

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