Kurtarma ekibinden küçük Muhammet'e: 'Işığı ne taraftan görüyorsun?'

Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremler sonrası etkilenen illerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremin 6. gününde 11 yaşındaki Muhammet göçük altında sağ salim çıkartıldı. Kurtarma ekipleri küçük bir delikten ulaştıkları Muhammet'e "Işığı ne taraftan görüyorsun?" diyerek yaklaşmaya çalıştı. Sonunda ulaşılan Muhammet ekipler tarafından çıkartılarak hastaneye gönderildi.

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