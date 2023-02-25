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Kurtarmak isterken çatının altında kaldılar

Kurtarmak isterken çatının altında kaldılar
Kurtarmak isterken çatının altında kaldılar

Depremin ilk anlarında Gaziantep'te yıkılan Gölgeler apartmanında kurtarma çalışması sırasında çatının vatandaşların üzerine düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kurtarmak isterken çatının altında kaldılar - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'te yıkılan Gölgeler apartmanında enkazda kalanları kurtarmak isteyen vatandaşların üzerine binanın çatısı çöktü. Olayda 2 kişi yaralandı. İlk depremde yıkılan ve 23 kişinin hayatını kaybettiği Gölgeler apartmanında depremin hemen ardından yapılan kurtarma çalışmalarının görüntüleri ortaya çıktı. Havada kalan çatının altında enkazda kalanları arayan bazı vatandaşlar çatının bir anda çökmesiyle birlikte enkazın altında kaldı. Tam bir panik havasının hakim olduğu anlarda enkaz altında kalan şahısları diğer vatandaşlar ve itfaiye ekipleri çıkartarak ambulansa taşıdı.

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