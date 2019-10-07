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Kurtköy'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kurtköy'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Kurtköy'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kurtköy’de seyir halinde olan bir kamyonun arkasına tutunarak patenle yolculuk yapan genç, yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücülerin uyarılarına aldırmayan gencin tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kurtköy’de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Tıkla İzle

Kurtköy'de geçtiğimiz günlerde saat 18.00 sıralarında seyir halinde olan bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli bir genç, hem hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Patenli genç, uzun süre kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

Halinden memnun olduğu görülen gencin tehlikeli davranışı görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Genç, çevreden geçen araç sürücülerinin uyarısına aldırış etmeden tehlikeli yolculuğuna devam etti.
Kamyonun arkasına takılan patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonu arkasına takılan patenli genç tehlikeli şekilde yolculuk ediyor.

İzzet Aydın

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