Kurtlar köye dadandı köylü korku içinde

Mustafakemalpaşa ilçesi Dallıca köyü sakinlerinin başı son zamanlarda kurtlarla dertte. Kurtlar köyün içine kadar gelip ağıldaki koyunları telef etti, köpekleri de yaraladı. Köyün yakınlarında gezerken karşısına kurt çıkan bir köylü, cep telefonuyla kurtları görüntüledi. Kurtların çocuklarına ve kendilerine saldırmasından korkan köylüler korku içinde yaşıyor. Daha önce köyün içinde ve çevresinde görülmeyen kurtlar son 2 yıldır gözükmeye başladı.

Kurtların saldırdığı köpeğin sahibi Hayri Gökçe, "Kurtlar gelip hayvanlarımıza saldırdı. Köpeklerimizle boğuştu, köpeğimizi yaraladı. Koyunlarımın bulunduğu ağılın kapısını kemirmişler. Bize ve çocuklarımıza saldıracaklar diye korku içindeyiz" dedi.





Kurtların koyunlara saldırısına şahit olan Ahmet Türkmen, "Ben evimin önünde odun keserken kurtların komşumun koyunlarına saldırdığını gördüm. Çocuklarım da evimin önünde oynuyorlardı. Koyunların kaçıştığını görünce dikkatli baktım, kurdun bir kuzuyu yatırıp yediğini gördüm. Ben olmasam koyunların çoğunu yiyeceklerdi" şeklinde konuştu.





Köyün yakınında karşısına kurt çıkan Ünal Ulutaş, "Tarladan gelirken köyün girişinde kurtları gördüm. Bu kurtlar köyde hayvanlara zarar verdi. İnsanlara da zarar vermelerinden korkuyoruz" diye konuştu.

Burak Türker

