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Kurtulan itfaiyeciler suda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor

Kurtulan itfaiyeciler suda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor
Kurtulan itfaiyeciler suda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor

Şanlıurfa'da sel sularınıda mahsur kalan 2 itfaiye eri yüzerek su yüzüne çıktı. Sudan çıkarılan 2 itfaiyeci, su altında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Kurtulan itfaiyeciler suda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor - Tıkla İzle

Şanlıurfa Abide kavşağında sel sularına gömülen 2 itfaiye eri, yüzerek su yüzeyine çıktı. Üst geçitten alt geçide uzatılan merdiven ve sarkıtan ipler yardımıyla itfaiye erleri yukarı çekildi. Çıkarılan itfaiyeciler, üst geçide çıkmayarak, su altında kalan vatandaşları da kurtarmak için çalışma başlattı. Can simidi giyen ve halat bağlayan ekipler, su içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarıyor.

Mehmet Basmacı

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