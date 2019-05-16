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Kurtulduğuna sevinmedi, otomobiline üzüldü

Kurtulduğuna sevinmedi, otomobiline üzüldü
Kurtulduğuna sevinmedi, otomobiline üzüldü

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, otomobilinin şarampolden çıkarılmasını üzüntü içerisinde izledi.  Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara yolu 25. kilometresinde meydana gelen kazada, Necati B. (56) yönetimindeki 38 BY 207 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Necati B. yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ve jandarma ekipleri de, yolda güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsü Necati B., büyük hasar alan otomobilinin çekici tarafından kurtarılması üzüntü içinde izledi. 

Otomobil çekici ile bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili işlem başlatıldı.  

Ali Göç
 

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