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Kurtuluş Savaşına tanıklık eden tarihi köprü selde zarar gördü

Kurtuluş Savaşına tanıklık eden tarihi köprü selde zarar gördü
Kurtuluş Savaşına tanıklık eden tarihi köprü selde zarar gördü

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, İstiklal Yolu üzerinde bulunan tarihi köprü, selde zarar gördü.

Kurtuluş Savaşına tanıklık eden tarihi köprü selde zarar gördü - Tıkla İzle

Kastamonu'nun Küre ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli sağanak yağışlar sebebiyle, Küre ilçesinde bulunan tarihi köprü zarar gördü. Ersizlerdere köyü mevkiinde bulunan ve Kurtuluş Savaşı'nda mühimmat taşınan İstiklal Yolu üzerinde bulunan tarihi köprüde hasar gördü.
Öte yandan, 124 yıllık köprü 2021 yılında yaşanan selde de zarar görmüş, daha sonra restore edilmişti.

Bedirhan Göksu - Muhammed Kömeçoğlu

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