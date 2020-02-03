Kurtuluş Savaşı'nda Maraş ve 12 Şubat ruhu anlatıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Valiliği tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 100.yıl etkinlikleri kapsamında etkinlikler devam ediyor.

Milli Mücadelemizin 100.yılında 'Kurtuluş Mücadelesi Veren Şehirler ve Milletler' paneli Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Profesör Doktor Mehmet Ali Kırman'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, Prof. Dr.Ahmet Kavas-Afrika, Prof.Dr. Azmi Özcan-Bosna Hersek, Dr.Özay Süleyman-Balkan Türkleri ve Dr.Ali Maskan-Cezayir'in verdikleri bağımsızlık mücadelelerini anlattı.

Dr. Cengiz Şavkılı ise İstiklal Savaşında Maraş ve 12 Şubat ruhunu salonu dolduran misafirlere anlattı.

“Olayların kaynağı Ermenilerdi”

Şavkılı,"İdlip'de şehitlerimiz var, öncelikli olarak onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten içimiz yanıyor ama tabi ki o şehitlerimiz vatan için toprağa düşmüşler ve dolayısıyla Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'de, ‘şehitlere ölüler demeyiniz, zira olan diridirler, siz bunu bilemezsiniz' diye haber veriyor"şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bağımsızlığının büyük bir bedeli olduğunu vurgulayan Şavkılı,12 Şubat ruhunu şu cümleler ile anlattı: "Fransız ve İngilizlerin devlet projeleri vardı, özellikle Çukurova coğrafyasında bir Ermeni devleti kurmak istiyorlardı. Maraş coğrafyası stratejik açıdan çok önemlidir çünkü İngiliz sömürgelerinin kontrolü burada geçer. Sykes Picot'a ters şekilde hareket eden İngilizler, hızlıca harekete geçerek Maraş ve civarını kuşatmaya başladı. Önce Antep, sonra 7 Şubat tarihinde Maraş'ı işgale başladı. İngilizler 8 ay burada kalmışlardır ama bu sürede çok fazla olay yaşanmadı . Olayların kaynağı Ermenilerdir. Türklerin cenazesini kaldırmak istemeyen Ermeni çeteleri vardı. Bu bölgeyi sadece İngilizler, Fransızlar da işgal etmedi. Onların sömürgeleri olan Müslümanlar bile vardı. İngilizler daha önem verdikleri petrol bölgelerine geçtiler, Musul başta olmak üzere. Sonra bu bölge Fransız çizmesi altında ezilmeye çalışıldı. Ancak kahraman ecdadımız bu duruma gereken tepkiyi 12 Şubat'ta verdi."

“Milletimizin başı sağolsun”

İdlib'de gerçekleşen saldırı sonra şehit olan yiğitlerimizi anarak programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör "Bugün acı bir haber aldık, 6 şehidimiz var. Hem ecdadımızı hem de bugün verdiğimiz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" dedi.

“Kurtuluş Mücadelesi Veren Şehirler konulu panele gençlerin gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Güngör “Yoğun olarak etkinliklerimiz 12 Şubat'a kadar devam etse de 2020 yılı boyunca da etkinliklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.