Kurulan şirket sayısı ilk üç ayda yüzde 8 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mart ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre,

2023'ün ilk 3 ayında, 2022'in ilk üç ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 58,5 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,8 azaldı.

2023'ün ilk 3 ayında, 2022'in ilk 3 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 32,8 kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,5 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,1 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artış oldu

Mart 2023'te, Mart 2022'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 51,5 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 oranında azaldı.

Mart 2023'te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 6,7 artmış olup kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 21 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 19,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,8 arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 23,2 kapanan kooperatif sayısında yüzde 17 artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4 azalış gerçekleşti.

Mart 2023'te Tunceli'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Mart 2023'te kurulan toplam 11 bin 581 şirket ve kooperatifin yüzde 85,6'sı limited şirket, yüzde 12,1'i anonim şirket, yüzde 2,3'ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,6'sı İstanbul, yüzde 10,7'si Ankara, yüzde 6,3'ü İzmir'de kurulmuştur. Bu ay Tunceli'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Mart 2023'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 30,1 oranında arttı. 2023 yılında toplam 35 bin 726 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 30 bin 745 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 75,9'unu, 4 bin 283 anonim şirket ise yüzde 24,1'ini oluşturdu. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Şubat ayına göre yüzde 30,1 oranında arttı.

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