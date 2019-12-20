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Kuruluş Osman dizisini böyle izlediler

Kuruluş Osman dizisini böyle izlediler
Kuruluş Osman dizisini böyle izlediler

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi’nde bir grup vatandaş, "Kuruluş Osman" dizisini, köy kahvesinde alp kıyafeti giyerek heyecanla izliyor.

İnegöl'ü de yakından anlatan Kuruluş Osman'a İnegöllüler ayrı bir önem veriyor.

Çarşamba gününü sabırsızlıkla bekleyen bir grup Çiftlik Mahallesi sakini, yeni bölümün yayınlanacağı akşam alp kıyafetleriyle köy kahvesinde buluşuyor.

Köy kahvesinde dizinin yayınlandığı esnada zaman zaman tezahüratlar yükselirken, aksiyon sahnelerinde ise büyük bir heyecan yaşanıyor. Kendilerinden geçen vatandaşlar dizidekiler gibi giyinip kılıç kuşanıyor. Çiftlik Mahallesi'nde yaşanan bu ilginç görüntüleri “Diriliş ile başladık Kuruluş ile devam ediyoruz” diyerek sosyal medya hesabından paylaşan mahalle muhtarı Mesut Çelebi'nin gönderileri büyük beğeni aldı.

Seyfettin Aras
 

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