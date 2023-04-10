Kurumsal Basketbol Ligi'ni 2'nci tamamladılar

Corporate Basketball League (CBL) maçları tamamlandı. Fatih Spor Kompleksi'nde oynanan maçlar sonrası Seri B, C Grubunda yarışan İstanbul Beykent Üniversitesi final maçında rakibi olan SnA Consulting'e 1 sayı farkla 64 - 63 ile mağlup oldu ve ligi 2'nci tamamladı. Maç sonu açıklanan Haftanın Panoraması'nda Haftanın Koçu, İstanbul Beykent Üniversitesi Koçu Bilal Han Duru oldu. Haftanın 5'inde ise yine İstanbul Beykent Üniversitesi'nden Doğukan Tezel ve Tugay Göçtürk yer aldı.

Daha önce C Ligi'nde şampiyonluğu bulunan ve turnuvaya 5'inci kez katılan üniversitenin final maçı sayı istatistikleri ise şu şekilde, Görkem Sönmez - 19 sayı, Doğukan Tezel - 16 sayı, Enes Kökoğlu - 10 sayı, İsmail Erkan Çelik 9 sayı, Tugay Göçtürk - 8 sayı ile oynadılar.

Mehmet Tekin

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