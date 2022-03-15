Kuruyan su gözleri yeniden çağlamaya başladı

Kuraklık nedeniyle Kozan Barajı'nda gün yüzüne çıkan tarihi yapılar bölgenin yoğun yağış alması ile birlikte yeniden suların altına gömüldü. Kozan ve çevresinde 2021 yılında kuruyan su gözleri, çaylar ve dereler kış mevsiminde aldığı yoğun yağışlarla birlikte yeniden çağlamaya başladı.

Kozan'da narenciye üretimi yapan ve baraj sulaması ile ürünlerini yetiştiren çiftçiler suyun değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.





Üreticilerden Faruk Yiğenoğlu, kuruyan su gözlerinin yeniden çağlamasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Çiftçilerin bu yıl yüzü gülecek. 2 ay önce kuraklıkla ilgili haber yapmıştık. Şimdi gözler doldu ve taştı. Hamd olsun sularımız artıyor. Son 30 yılın en sert kışını geçiyoruz. Hem üşüyoruz ama seviniyoruz. Bu sene bereketli olacak inşallah. Kozan Barajı'nın yüzde 70'lerde olması bizleri sevindirdi. Gelişen teknolojiyle birlikte suyu koruyarak damlama sulama sistemi ile bahçeler sulanırsa daha bereketli günler olacak inşallah. Şükürler olsun” dedi.







Beril Solmuşgül



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