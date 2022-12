Kuruyemişçilerde manzara değişmedi

Yeni yıla saatler kala, Aydın'da sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı ve pazarda gözle görünür bir hareketlilik yaşandı. Bazı vatandaşlar yeni yıl zammından etkilenmemek için dayanıklı tüketim mağazalarında ürün seçerken bazı vatandaşlar ise kuruyemiş mağazalarına akın etti.

Firma olarak tüketiciye her zaman en taze ve sımsıcak ürünle ulaşmayı tercih ettiklerini belirten Tuğba Kuruyemiş Genel Müdürü Ahmet Tonkul, “Uzun kış gecelerinde en fazla tüketilen gıdaların başında kuruyemiş geliyor. Ayrıca yılbaşı akşamlarında kuruyemiş tüketimi geleneksel hale geldiği için firma olarak her yıl yeni yıla özel çalışmalar yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın son günü ürülerimiz yoğun ilgi gördü” diyerek tüm müşterilerinin yeni yılını kutladı.

Güldemet Kızıl

