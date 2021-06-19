İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı

Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı
Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı

Bursa'da elindeki alkol kutusuyla pilav satan dükkanın önünden geçen kişi, kuryenin bıraktığı motosikleti rahat tavırlarla binerek kayıplara karıştı.

Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı - Tıkla İzle

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir pilav dükkanını önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, telefon ile siparişleri evlere yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye, bir diğer siparişi almak için anahtarı üzerinde bırakıp dükkana girdi.

Elinde alkol kutusu ile gelen genç birisi ise 16 CEP 95 plakalı motosikletin anahtarların üzerinde olmasını fırsat bildi. Elindeki alkol kutusu yere koyan zanlı, rahat tavırlarla motosikletin üzerine binerek çalıştırdı.

Ne olduğunu anlamaya çalışan kurye, gözünün önünden hızla uzaklaşan motosikletine koşsa da yetişemedi. Şikayet üzerine polis ekipleri motosikleti bulmak için çalışma başlattı.

Yaşanan bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İLGİLİ HABER
Burada mobese var deyip başka sokakta motosiklet çaldılar ‘Burada mobese var’ deyip başka sokakta motosiklet çaldılar
İLGİLİ HABER
İkametten hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında İkametten hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
İLGİLİ HABER
15 gün önce cezaevinden çıktı, 10 günde 9 motosiklet çaldı 15 gün önce cezaevinden çıktı, 10 günde 9 motosiklet çaldı
İLGİLİ HABER
Sel suları motosikleti sürükledi, kanallar taştı Sel suları motosikleti sürükledi, kanallar taştı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.