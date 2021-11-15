Kuş cennetinde kuşları vuruyorlar

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın en güzel yırtıcı kuşlarından birini Hatay'da vurarak yaraladıklarını belirterek, "Samandağ'daki Milleyha kuş cennetinde yaşayan bir ak çaylak vardı hatırlarsınız. Aylardır burada. Dün onlarca tüfekli, önlerine ne gelirse ateş etti. Ak çaylakı da vurmuşlar. Karşılaştığımızda gözlerinin feri gitmiş telin üzerinde oturuyordu. Ayakta zor duruyordu ve bembeyaz tüyleri bozulmuştu. Bunda bir sıkıntı var deyip yaklaştım. Zar zor uçabildi. Bembeyaz tüylerinde izler ve delikler var. Acı çekiyor belli. Yakalayamadık" dedi.

Bu bölgede avlanmanın yasaklanmasını isteyen Yoğurtçuoğlu, "Ak çaylak, bir yırtıcı kuş türü ve vurulması yasak bir tür. Canlı hedef tahtası olarak vurulmuş. Öldürülmemiş bile. Önlerine gelen her canlıya ateş etme cesaretini nereden buluyor. Onlar yok olup giderken, ben de eriyip gideceğim. Kusura bakma dostum ak çaylak, aylardır seni izliyordum ama vurulmana engel olamadım. Bugün tekrar aradık ama bulamadık seni. Belki çoktan acılara dayanamayıp hayata gözlerini yumdun. Senden sonra büyük ak balıkçıl ve atmacaya da ateş ettiklerini düşünüyorum. Bugün de Milleyha'da silah sesi hiç susmadı. Umarım bu kara günleri, ilerideki nesile bu şekilde anlatmak zorunda kalmam. Neyi kaybettiklerini hiçbir zaman bilemeyecekler. Lütfen bitsin artık bu zulüm" ifadelerini kullandı.



Alican Gümüş

