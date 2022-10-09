Kuş sesi çıkaran teyple avcılık yapıyorlardı, jandarmaya yakalandılar

Alınan Bilgiye göre, Kayacık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda devriye gezen jandarma ekipleri kuş sesi çıkaran teyp buldu. Yapılan incelemeler neticesinde ise ekipler, R.Y. ve K.B. isimli 2 kişinin teypten çıkan kuş sesleriyle avcılık yaptığını tespit etti. Şahıslar ekipler tarafından yakalanırken haklarında ‘Avda kullanılması yasak malzeme kullanmak' suçundan haklarında işlem başlatıldı.

Murat Hazer



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