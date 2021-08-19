Kuşadası Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, 17 Ağustos 2021 tarihinde saat 12.35'te, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ve ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

İsmail Ümit Dilşen