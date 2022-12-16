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Kuşadası açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Onur Durmuş
 

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