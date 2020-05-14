Kuşadası Körfezi'nde 30 göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, sabah saat 09.04'te, Kuşadası Körfezi Özdere açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu yolunda bir ihbar aldı.

İhbarın alınmasının ardından Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 adet can salı içerisindeki 13 Kongo, 8 Suriye, 5 Bangladeş, 3 Filistin ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmeni kurtardı. Sahil güvenlik botuna alınan 11'i çocuk 4'ü kadın toplam 30 göçmenler Kuşadası Setur Marina'ya getirildi.

Zafer Hacısalihoğlu